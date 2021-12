Ontwikkelaar duurzame kokosnootplaten Goodhout failliet

De curator bevestigt dat Goodhout nog steeds geen omzet van betekenis boekte. "In Rotterdam staan kantoren en een kleine productie-eenheid. Maar het bedrijf moet eerst nog flink opschalen, voordat het kan gaan produceren voor de markt."

Oprichtster zwijgt

Oprichtster Ten Houten wil niet ingaan op vragen over de oorzaak van het faillissement. Ook wil zij niet kwijt hoeveel er in het bedrijf is geïnvesteerd. "De curator is nu de baas, en ik heb er helaas niets meer over te zeggen."

Wel zegt zij nog bezig te zijn met doorstartplannen. "Als het stof gaat liggen en er misschien iets positiefs te melden is, sta ik er wel voor open om daar op in te gaan."