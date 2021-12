Canoo trekt definitief stekker uit productieplan VDL Nedcar

Volgens Aquila brengt de productie van auto's in de Verenigde Staten minder risico's met zich mee dan in Europa. Dat komt onder meer door steun van de staten Arkansas en Oklahoma, die volgens de bestuurder veel investeren in hoogwaardige technologie. "Dit creëert Amerikaanse banen en innovatie."

Vertrek BMW

Canoo was deze zomer de eerste nieuwe klant van VDL Nedcar nadat BMW had besloten de productie van BMW- en MINI-modellen over te hevelen naar eigen fabrieken.