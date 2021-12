Ondernemer festivaltenten misleidde financier, moet 2,5 miljoen betalen

Zo leverde G3 in de Benelux tenten aan onder meer Pinkpop, Defqon, Mysteryland, RockWerchter en Tomorrowland. Ook was het bedrijf actief in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Faillissement

Maar in het voorjaar meldde RTL Z dat de tentenbouwer plotsklaps failliet was. Duizenden festivalbezoekers kwamen daardoor in onzekerheid te verkeren over hun gekochte of gehuurde slaapplaatsen.