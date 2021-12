Aandeelhouders online juwelier Vedder & Vedder vechten elkaar de tent uit

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de Amsterdamse Ondernemingskamer, de speciale rechtbank voor conflicten in het bedrijfsleven.

Online juwelier

De tweelingzussen Esther en Anne Vedder (32) begonnen in 2016 een webwinkel, waarmee zij juwelen met een persoonlijk element verkopen. Familievriend Marco van Ramshorst investeerde destijds 10.000 euro in de startup in ruil voor 10 procent van de aandelen.