Gemeente Amsterdam verlost van hoofdpijndossier, verkoopt afvalverwerker AEB

AEB kan jaarlijks 1,4 miljoen ton huishoudelijk- en bedrijfsafval verwerken. AVR verwerkt jaarlijks zo'n 1,7 miljoen ton. De overname moet nog worden goedgekeurd door kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt.

Superman

Door de overname komt AEB indirect in handen van Chinese investeerders uit Hongkong. Het al veel eerder geprivatiseerde AVR is namelijk sinds 2013 in handen van het bedrijvenconglomeraat CK Hutchison van de Hongkong-Chinese miljardair Li Ka-Shing.

In Nederland is CK Hutchison ook eigenaar van de drogisterijketen Kruidvat.