Verplicht naar kantoor? Vakbonden klagen bij Inspectie SZW over chemiereus Nouryon

Drie vakbonden hebben een klacht ingediend bij de Inspectie SZW tegen chemiebedrijf Nouryon. Tegen het huidige overheidsadvies in zou het bedrijf kantoorpersoneel verplichten om drie dagen per week naar kantoor te komen. "Zo komen we nooit uit de crisis."

Nouryon, de voormalig chemietak van verfconcern AkzoNobel, zou het personeel eind november in een memo hebben ingelicht over de kantoorplicht. Gezondheidsrisico's Volgens de klagers - de vakbonden FNV, CNV en VMHP - gaat het om 475 mensen die hun werkzaamheden ook vanuit huis prima zouden kunnen doen. FNV-bestuurder Monique Daamen wijst onder andere op de gezondheidsrisico's die werknemers lopen als ze naar kantoor moeten. Lees ook: Een op de vijf werkgevers wil personeel weer fulltime op kantoor hebben Volgens haar kan de klacht tegen Nouryon ook als voorbeeld dienen voor andere werknemers die van hun werkgever verplicht naar kantoor moeten komen, terwijl ze ook het werk vanuit huis kunnen doen. "Als werkgevers de regels en adviezen aan hun laars lappen, komen we nooit uit de crisis", aldus Daamen. Klacht in behandeling De Inspectie SZW heeft de klacht in behandeling. Het is bij de bonden niet bekend hoelang dit proces duurt. Nouryon, dat in Nederland negen vestigingen telt, reageerde niet op gemailde en telefonische verzoeken om een reactie.