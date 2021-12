Kabinet trekt 270 miljoen euro uit voor duurzame bouwmachines

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. "Het ombouwen of vervangen van vervuilende bouwmachines kost veel geld", zegt hij. "Daarom geven we bouwondernemers graag een steuntje in de rug."

Stikstofcrisis

De regeling is een gevolg van de stikstofcrisis die de bouw al ruim twee jaar in zijn greep houdt. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid, vastgelegd in het Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt. Als gevolg hiervan kwamen veel grote bouwprojecten stil te liggen.