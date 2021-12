Eigenaar wankelend Anode Energie ging al drie keer eerder failliet

Zo ging eind 2017 Energie der Nederlanden failliet. Dat bedrijf was in handen van een ander bedrijf van Van Teeffelen. Uit een reeks faillissementsverslagen van de hand van curator Gertjo Helmig valt op te maken dat dat bankroet het gevolg was van een miljoenenruzie met energieleveranciers in België.

Claim van 12 miljoen

Afgelopen augustus ging ook Pluspool in Barendrecht, het moederbedrijf van Energie der Nederlanden failliet. Van Teeffelen was enig aandeelhouder en bestuurder van dat bedrijf.