Zorgbedrijf Ontzorgd Wonen failliet, 250 bewoners in onzekerheid

Nadat een mislukte poging om de schulden te saneren, kreeg Ontzorgd Wonen begin vorige week uitstel van betaling. Inmiddels blijkt het faillissement van de commerciële zorgaanbieder uitgesproken. Het bedrijf exploiteert ouderenzorglocaties in Heino, Wassenaar, Oss en Roermond.

Voortzetting zorg

Curator Victor Kruit is sinds vorige week al als bewindvoerder bij het bedrijf betrokken. "Ik heb de 180 medewerkers maandag allemaal moeten ontslaan. Inmiddels heb ik met een partij een akkoord kunnen sluiten, waardoor de continuïteit van zorg voorlopig is gegarandeerd."

Dat viel nog niet mee, benadrukt de curator. "Want het personeelstekort in de zorg is schrijnend. En het gaat hier soms om dementerende ouderen of mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, die je niet alleen kan laten."

Kruit zegt inmiddels met vijftien geïnteresseerde partijen te spreken over een eventuele doorstart van onderdelen van het zorgbedrijf. "Ik hoop daar binnen enkele weken al een beslissing over te kunnen maken, zodat de zorg ook structureel kan worden voortgezet."