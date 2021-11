Ook grote massaclaim tegen Renault en Dacia om dieselschandaal

In de jaren erna breidde 'dieselgate' zich verder uit. Naast Volkswagen gebruikte ook Daimler sjoemelsoftware, wat het moederbedrijf van Mercedes-Benz in de Verenigde Staten al miljarden kostte. Tegen Daimler lopen in Nederland ook verschillende zaken. Daar komen nu dus Renault en Dacia bij.

Grote namen

Afgelopen zomer bepaalde de rechter in een zaak van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, toeleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers dat mensen en bedrijven die sjoemeldiesels hebben gekocht recht hebben op in totaal honderden miljoenen euro's compensatie. Tegen deze uitspraak loopt nog een hoger beroep.

Stichting Car Claim werd in 2015 opgericht om gedupeerden financieel te compenseren. Het bestuur bestaat uit grote namen, onder wie Van Woerkom (oud-directeur van de ANWB), Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslaviëtribunaal) en Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en oud-lid van de Raad van State).