ICT-ondernemer Sanderink moet zijn ex 2 miljoen euro betalen

De Haagse voorzieningenrechter blijkt daar anders over te denken. Die oordeelde vandaag dat Sanderink 1,96 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen.

Daarvan is een bedrag van één miljoen euro het gevolg van het wissen van bewijsmateriaal uit zijn telefoon. Nog eens 600.000 euro moet de ondernemer betalen omdat hij een rapport over zijn ex verspreidde dat hij niet eens meer in bezit had mogen hebben.

Bizarre beschuldigingen

Van Egtens advocaat Paul Tjiam van Simmons & Simmons laat weten tevreden te zijn met de uitspraak.