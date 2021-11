Topman Orange Telecom weg na veroordeling fraudezaak

In een arbitragezaak uit 2008 kende dat ministerie aan Tapie 403 miljoen euro toe als vergoeding voor schade die hij zou hebben geleden door de verkoop van Adidas aan de bank Crédit Lyonnais in de jaren negentig.

Later stapte de Franse staat naar de rechter omdat de arbitragezaak in het conflict met de bank doorgestoken kaart zou zijn.

Juridische gesteggel

Wat volgde was jarenlang juridisch gesteggel. Tapie kreeg uiteindelijk in hoger beroep te horen dat hij de miljoenencompensatie weer moest teruggeven. Maar in 2019 werd hij door Parijse rechters vrijgesproken van fraude.