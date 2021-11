Jonge crypto-oplichter leidde luxeleventje, maar moet nu cel in

Na afronding van het onderzoek, eiste de Officier van Justitie onder meer voor oplichting en witwassen een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

'Geen kwade intenties'

Tijdens de strafzaak verklaarde J. dat hij was opgegroeid tussen mensen met een luxe levensstandaard, waardoor hij daaraan gewend was geraakt. Volgens zijn advocaat handelde de man nooit met kwade intenties. "Hij had de bedoeling om met het ingelegde geld te handelen in crypto, maar het is hem boven het hoofd gegroeid."