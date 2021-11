Activistische belegger Elliott zet druk op Ahold

Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukte de onderneming. Het supermarktconcern wil ook op de lange termijn 'significante controle' over de webwinkel behouden.

De beursgang zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van 2022, onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.

Elliott geen onbekende

Het activistische Elliott is geen onbekende in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo splitste verffabrikant AkzoNobel een aantal jaar geleden onder druk van Elliott zijn chemietak af nadat het bedrijf eerder een ongewenst overnamebod van het Amerikaanse PPG had afgewezen.