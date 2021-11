Hoe hip warenhuis Hutspot na doorstart alsnog op de klippen liep

De curator betwijfelt ook of die problemen worden opgelost, nu de resterende winkels sluiten. "Dat Dille & Kamille met de winkels stopt, moest ik vrijdag uit de pers vernemen. Ik las inmiddels dat de gemaakte afspraken over de leveranciers zullen worden nageleefd, maar hoe zij dat voor zich zien is mij onduidelijk."

Passende afspraken

Volgens de woordvoerder van Hutspot wordt momenteel met leveranciers en schuldeisers over 'passende afspraken' gesproken. "We willen de zaken op een nette manier afwikkelen", aldus Bex.

"Leveranciers kunnen hun spullen terughalen, of meedoen aan de opheffingsuitverkoop. Over de bedragen die we nog schuldig zijn, willen we in gesprek om tot een oplossing te komen. Of die worden terugbetaald, kan ik nog niet zeggen. Maar het is voorbarig om te zeggen dat dat niet zo is."