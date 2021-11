Furieuze ondernemers eisen compensatie voor vroege sluiting horeca

In een digitaal overleg hebben de werkgeversverenigingen en vakbonden er vanochtend bij het demissionaire kabinet op aangedrongen om de vorige maand gestopte coronasteun nieuw leven in te blazen. Het gaat dan om zowel de NOW (loonsteun aan werknemers) als de TVL (tegemoetkoming vaste lasten).

"Als je wordt verplicht om je tent dicht te doen, is compensatie niet meer dan normaal", zegt MKB-woordvoerder Van Scherrenburg. Willemsen neemt alleen genoegen met volledige schadeloosstelling. "Het lijkt me duidelijk dat ze in dit geval met 100 procent compensatie moeten komen."

Gedeeltelijke lockdown

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma, die sinds het vertrek van Wouter Koolmees verantwoordelijk is voor de economische steunpakketten, wilde vandaag nog niet veel kwijt over eventuele extra steun. "Ik begrijp de zorg heel goed, die heb ik zelf natuurlijk ook", was het enige wat hij voor aanvang van de ministerraad wilde zeggen.

Gisteren lekte uit dat niet-essentiële winkels en horecazaken hun deuren vanaf zaterdag 13 november drie weken lang vervroegd moeten sluiten. In eerste instantie om 19.00, maar vlak voor de persconferentie op vrijdag werd bekend dat de sluitingstijd 20.00 zal worden.

Met deze gedeeltelijke lockdown hoopt het kabinet het snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.