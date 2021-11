Jumbo verliest 'Veghelse vete' met Sligro over 83 miljoen

Geen winst bij Emté, maar verlies

Uit de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank, die in handen is van RTL Z, blijkt dat de ruzie tussen Sligro en de kopers van Emté zich toespitst op de brutomarges die de supermarktketen zou hebben behaald.

Volgens Jumbo en Coop werd hen in de aanloop naar de overname verteld dat de brutomarge van Emté ruim 24 procent zou bedragen. Direct na de overname bleek de marge slechts zo'n 20 procent te zijn. Dat betekent volgens de kopers dat Emté aan hen was verkocht als winstgevend, maar in feite een verlieslatend bedrijf was.

Leverancierskortingen

Uit onderzoek van de kopers zou zijn gebleken dat het verschil in de marge het gevolg was van een verkeerde berekening van leverancierskortingen.

Als onderdeel van Sligro, dat als levensmiddelengroothandel marktleider in Nederland is, kon Emté profiteren van goede leverancierskortingen. Maar eenmaal losgemaakt van de groothandel, konden die kortingen niet meer worden bedongen. Volgens Jumbo en Coop had verkoper Sligro daar veel duidelijker over moeten zijn.

Eigen schuld

De rechtbank Amsterdam acht het inderdaad waarschijnlijk dat Emté los van Sligro minder hoge leverancierskortingen kon bedingen. Maar dat betekent volgens de rechter nog niet dat de door Sligro genoemde marge onjuist was. Volgens de rechter hadden de kopers zich moeten beseffen dat een afgesplitst Emté lagere kortingen zou krijgen.

Ook wijst de rechter erop dat de kopers vlak vóór de overname zelf besloten om de inkoop van Emté heel anders in te richten dan daarvoor. Ook dat kan volgens de rechtbank een negatief effect hebben gehad op de marges.