Koopjesketen Action nu 13 miljard waard: 'Blijft verwachtingen overtreffen'

"Maar als een grote onderneming die veel verschillende artikelen verkoopt en beschikt over een waaier aan leveranciers en een aanzienlijke inkoopmacht bleef Action tijdens de pandemie in staat voorraden te kopen. Daarmee was het in een betere positie dan veel andere winkelbedrijven om de druk te weerstaan en de omzet en winsten te laten groeien."

Nieuwe winkels en topvrouw

Nadat het aantal winkelopeningen vorig jaar wat inzakte als gevolg van de coronamaatregelen, heeft Action dit jaar weer vol gas gegeven. De winkelgigant opende tot dusverre 181 nieuwe vestigingen, en ligt op schema om aan het eind van het jaar uit te komen op 270 nieuwe filialen.

De proefwinkels in Italië en Tsjechië presteren goed, zodat ook daar meer winkels zullen worden geopend. Zoals eerder deze maand bekend gemaakt, zal de huidige topman Sander van der Laan begin volgend jaar worden opgevolgd door Hajir Hajji.