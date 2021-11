Tesla-rivaal Rivian tikt met beursgang 10 miljard euro binnen

Rivian, waarin webwinkel Amazon een belang van 20 procent heeft, verkoopt bij de beursgang 153 miljoen aandelen tegen een prijs van 78 dollar per stuk. Dat zijn meer aandelen dan eerder beoogd en ook een hogere prijs per aandeel dan eerder werd aangegeven. Volgens Rivian was er grote interesse van beleggers in de stukken.

Volgens onderzoeker Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven toont de interesse in Rivian aan dat ook de financiële wereld enthousiast is over elektrisch rijden. "Het is wel duidelijk dat men op de beurs ziet dat elektrische auto's de toekomst zijn."

Amazon aandeelhouder en afnemer

Amazon is de grootste klant van het bedrijf met een bestelling van 100.000 elektrische busjes. De eerste 10.000 busjes moeten voor eind volgend jaar aan de webwinkelgigant worden geleverd.

Ook in Nederland maakt Amazon gebruik van de bezorgbussen van Rivian.