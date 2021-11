Miljard dollar voor uitbreiding Nederlandse hotelketen CitizenM

"Het was geen normale gang van zaken, maar de langetermijnstrategie met onze aandeelhouders is onveranderd", zegt hij daarover. "We kwamen vrij snel tot de conclusie dat er niet veel zal veranderen. Mensen reizen misschien minder vaak, maar als ze reizen doen ze dat langer."

CitizenM wil voor het einde van dit jaar in totaal 24 hotels uitbaten, tegen 20 vorig jaar. Aan het eind van 2040 moet de portefeuille van het bedrijf uit 40 hotels bestaan.