Staatsdeelnemingen opnieuw grootontvangers NOW-subsidie

De derde plaats is voor reisorganisatie TUI, dat via twee BV's bijna 20 miljoen euro ontving. Luchthaven Schiphol, dat via Financiën en de gemeente Amsterdam en Rotterdam voor 92 procent in overheidshanden is, maakt de top 5 na Transavia (onderdeel van KLM) compleet. De luchthavenexploitant ontving ruim 13 miljoen euro aan steun.

Behoud personeel

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) werd in maart 2020 ingevoerd om ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen hun werknemers in dienst te houden. De maatregel werd ieder kwartaal verlengd. De zesde (en laatste) ronde is net geweest, maar definitieve cijfers daarvan zijn nog niet bekend.

De regeling is wel versoberd. Eerder konden bedrijven 100 procent omzetverlies opgeven. In de zesde ronde is dat verlaagd naar maximaal 80 procent, ook voor bedrijven die geen enkele euro zien binnenkomen. Dat betekent dat ondernemers die meer dan 80 procent omzetverlies lijden minder vergoed krijgen dan in eerdere periodes.