Hoe de supermarktfusie van Dirk en Dekamarkt flopte

Alle kaarten op Dirk

Ook supermarktexpert Paul Moers wijst erop dat Detailresult nooit een echte eenheid is geworden. "Het is fout geweest om te mikken op twee formules. Ze hadden al hun kaarten op Dirk moeten zetten, want dat is echt een succesformule. Maar dat is lastig met twee families. Dekamarkt is toch het kindje van de familie Kat."

Moers denkt dat de oprichtersfamilies vrezen dat Detailresult in de vorm van de afgelopen 13 jaar weinig perspectief heeft. "Zij zien ook het spel van de giganten. Samen zijn Albert Heijn, Jumbo, Lidl en de combinatie van Plus en Coop goed voor 80 procent van de markt. Kleine formules hebben maar een beperkte toekomst, gezien de noodzakelijk investeringen in IT, logistiek en de formule."

Verkoop Dekamarkt

Moers denkt zelfs dat de huidige ontvlechting van Detailresult de voorbode is van een verkoop van Dekamarkt, zodat de focus kan komen te liggen op Dirk. "Want dat is de parel van de Nederlandse retail, een echt bijtertje met sympathieke prijzen en veel A-merken. Heel knap gedaan."