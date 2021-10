Coffeeshops boos over explosieve verhoging prijs zakelijke rekening ABN Amro

Banken zijn coffeeshophouders liever kwijt dan rijk als klant. Ze zijn bang voor justitie, die hoge straffen op kan leggen wanneer banken te weinig doen om witwassen te voorkomen, een risico dat banken als hoog inschatten bij coffeeshops. Begin dit jaar kreeg ABN Amro daarom een boete van 480 miljoen euro. ING schikte in 2018 zelfs voor een bedrag van 775 miljoen euro.

De banken doen er dan ook alles aan om weg te blijven uit de wiet en hasj. Alleen al dit jaar voerden coffeeshophouders verschillende rechtszaken tegen ING, Rabobank en ABN Amro omdat ze geen betaalrekening konden krijgen. In alle zaken oordeelde de rechter dat de banken coffeeshops niet mogen weigeren als klant.

Opnamelimiet voor cash

Maar banken proberen ook via andere methoden van de coffeeshops af te komen. Zo voerde de Rabobank recent een limiet in op de opname van cashgeld van 8000 euro per maand. Dat is bij lange na niet genoeg om de inkoop van softdrugs, die vanwege het gedoogbeleid nog altijd illegaal via de achterdeur plaatsvindt, te kunnen betalen.

En daar komen we volgens de coffeeshophouders bij het echte probleem. Want zolang de coffeeshopketen nog niet volledig gelegaliseerd is, blijven banken coffeeshops zien als bedrijven met een hoog risico voor witwassen. "We zitten gevangen in gedoogbeleid", zegt de Amsterdamse coffeeshopwoordvoerder Van Breda. "Legalisatie is de oplossing."