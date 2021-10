Moederbedrijf van Blokker en Intertoys verkoopt Big Bazar

"Onder de vlag van Kooistra kunnen we met Big Bazar de volgende stappen zetten", zegt directeur Hans Danhof van Big Bazar in een persbericht. Volgens hem biedt de overname de winkelketen 'toegang tot nieuwe partnerships en inkoopkanalen die helpen bij het verder uitbouwen van het onderscheidend vermogen van de formule'.

Opkoop van restpartijen

De 49-jarige Kooistra zelf is tegenover RTL Z ook enthousiast over de overname. "Wij zitten in de opkoop van partijen. Wij kopen alles wat elders over is, en wat in de weg ligt. Maar wij willen graag ook in retail stappen. En Mirage Retail heeft Big Bazar de afgelopen drie jaar helemaal opgefrist, maar de bedrijven passen niet meer goed bij elkaar. Daarom is dit een fantastische kans die voorbij komt. Het is een match made in heaven."