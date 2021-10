Afzwaaiend Randstad-topman: 'Iedereen moet aan het werk'

Van den Broek stond sinds 2014 aan het hoofd van het uitzendconcern. Randstad profiteert momenteel van de aantrekkende economie: de vraag naar uitzendkrachten trekt duidelijk aan. Blijft het hosanna voor het bedrijf?

De arbeidsmarkt is krap. Wanneer gaat dat Randstad dwarszitten?

"Die gaat ons niet dwarszitten. Nu de economie heel snel herstelt, zit er natuurlijk wel heel veel spanning op de arbeidsmarkt. Ook weten wij dat er structurele schaarste ontstaat. Maar dat hebben wij voorzien. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld in Nederland een miljoen mensen die willen werken of méér willen werken.

Omdat wij beschikken over het grootste databestand ter wereld met ruim 200 miljoen mensen, kunnen wij met onze klanten in gesprek over wat er wel is. Ook hebben wij in Nederland afgelopen jaar 13.000 mensen opgeleid om van baan te veranderen of hun baan anders in te vullen. Wij denken dus dat de krapte ons niet gaat raken, maar dat wij deel van de oplossing kunnen zijn."