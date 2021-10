Curator draait duimschroeven aan bij Spyker-topman Muller

Al eerder, in het faillissement van een ander Spyker-bedrijf, liet Muller curator Willem-Jan van Andel jarenlang tevergeefs wachten op afgesproken betalingen.

Verkoop merkrechten

Om Muller te dwingen financieel volledig over de brug te komen dreigt curator Steffens al tijden de voor Muller belangrijke merkenrechten van Spyker te verkopen. Maar ook daarvan is het nog steeds niet gekomen, is te lezen in het faillissementsverslag. Wel zegt de curator de voorbereidingen voor de verkoop voort te zetten.