Oprichterstelg Jan Kat neemt touwtjes Dirk en Dekamarkt steviger in handen

De terugkeer van Kat bij Detailresult, dat in 2008 ontstond uit een fusie tussen de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt, blijkt uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK).

Jan Kat was decennialang directeur bij Dekamarkt, en na de fusie enkele jaren financieel directeur en directievoorzitter van Detailresult. Nadat hij en de andere oprichterstelg Henk van den Broek in 2011 uit de leiding vertrokken, bleven zij alleen als aandeelhouders betrokken.

Geen familiecommissarissen

Kat en Van den Broek gingen destijds bewust niet in de raad van commissarissen zitten. Al bij de fusie benadrukten zij dat er geen familieleden in het toezichthoudend orgaan zouden komen. "Wij zoeken daarvoor zwaargewichten die zich niet de hoek in laten kletsen door familieleden", zei Van den Broek in NRC Handelsblad.