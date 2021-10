Wereldwijde deal over minimale winstbelasting voor multinationals

Dat heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerkingsverband van rijke landen, vrijdagavond bekendgemaakt. De 136 landen en gebieden zijn samen goed voor 90 procent van het wereldwijde bbp.

Belastingontwijking

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking. Volgens de OESO zal door de overeenkomst ook bijna 110 miljard euro per jaar aan winst door de honderd grootste bedrijven opnieuw verdeeld worden. Dat is vooral goed nieuws voor ontwikkelingslanden.

In het nieuwe stelsel gaan bedrijven daadwerkelijk belasting betalen in het land waar de winst wordt gemaakt. Nu nog zetten multinationals zoals Facebook en Amazon hun winst in de boeken in een land met geen of lage vennootschapsbelasting.