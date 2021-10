Fans kunnen toch geen 'stukje HEMA' kopen, aandelenplan mislukt

In de eerste jaarhelft sprak de organisatie in nieuwsbrieven en artikelen over 'certificaten van aandelen' en 'winstbewijzen'. Deelnemers zouden als aandeelhouder echt een stukje HEMA kunnen kopen, en zo kunnen meepraten over bijvoorbeeld het assortiment of de duurzaamheidsstrategie.

Het was wel de vraag of de nieuwe eigenaren Parcom en de familie van Eerd wel zo enthousiast over dit plan waren. Begin dit jaar weigerden zowel zij als HEMA zelf op het plan te reageren. Afgelopen zomer bleek het project vertraging te hebben opgelopen.

Geld uitlenen

Nu blijkt dus dat deelnemers aan het burgerinitiatief helemaal geen aandelen of certificaten van aandelen krijgen. Via een obligatie mogen zij hun geld wel uitlenen aan het warenhuis.