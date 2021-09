Redding ziekenhuis Zoetermeer na flopfusie kost 60 miljoen euro

Dat schrijft het FD vanochtend, op basis van interne documenten.

Kwakkelende Langeland

De ziekenhuiscombinatie met ruim 7500 medewerkers en 550 medisch specialisten ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het HagaZiekenhuis in Den Haag. Twee jaar later sloot het kwakkelende Langeland Ziekenhuis uit Zoetermeer zich aan.