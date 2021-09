Schadeclaim bedreigt voortbestaan uitgever voetbalblad ELF

De 53-jarige ondernemer benadrukt in een toelichting overigens dat het volgens hem nog lang niet zover is. "Die andere vennootschappen gaan helemaal niet failliet. Want wat de curator zegt, klopt niet", zegt Van Munster.

Hij heeft vertrouwen dat de uitspraak van Gelderse rechtbank uiteindelijk geen stand houdt. "Wij hebben stukken aangeleverd die in de rechtszaak niet zijn meegenomen. Wij gaan tegen die uitspraak dus in hoger beroep. Zolang het onder de rechter is, kan ik er verder niets over melden."