Ziekenhuistop vangt kwart miljoen euro aan ontslagpremies na fusieflop

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.

Van Ewijk werd in 2015 bestuurder van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onder zijn leiding fuseerde de zorginstelling een jaar later met Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, tot Santiz.

Fusie op de klippen

Maar januari vorig jaar moest de ziekenhuis-topman vertrekken, nadat er in Winterswijk hevige onrust was ontstaan over de overheveling van zorg naar Doetinchem. Niet veel later liep de fusie op de klippen.