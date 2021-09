Online supermarkt Picnic haalt 600 miljoen op, Bill Gates stapt in

Dat heeft Picnic vandaag bekend gemaakt. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door drie Nederlandse ondernemers, en wist sindsdien grote bedragen bij investeerders op te halen. Tot de aandeelhouders behoren de vermogende Nederlandse families Fentener van Vlissingen (SHV) en De Rijcke (Kruidvat).

Groeien in Europa

De online supermarkt, die boodschappen thuis bezorgt met elektrische vrachtwagentjes, wil het verse kapitaal investeren in groei in Europa. Vooral in Duitsland en Frankrijk zegt de onderneming te willen uitbreiden.

Picnic begon de dienstverlening bij onze oosterburen in 2018. Destijds stapte ook het Duitse supermarktconcern Edeka in als aandeelhouder. Sinds dit voorjaar is de online super actief in Frankrijk.