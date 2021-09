Schiphol wil tarief voor vliegmaatschappijen met 40 procent verhogen

Een woordvoerster van Schiphol bevestigt dat er 'momenteel inderdaad over tariefsverhogingen wordt gesproken', in een reactie op eerdere berichtgeving door het Financieele Dagblad (FD) vandaag. "De uitkomsten zijn afhankelijk van die gesprekken, dus daarom kunnen we er nog niet veel meer over zeggen."

Tariefsverhoging 40 procent

Volgens het FD wil Schiphol de havengelden die vliegmaatschappijen betalen de komende jaren in stappen met 40 procent verhogen. Daarmee hoopt de luchthaven een deel van zijn coronaverliezen te kunnen doorbelasten aan zijn gebruikers.