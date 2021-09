Hoe moet het verder met Tata Steel? 7 vragen over de grootste CO2-vervuiler

Wat zijn dan wel de opties?

Kamerleden debatteerden vandaag met de verantwoordelijke bewindslieden vooral over twee belangrijke toekomstscenario's. In de eerste plaats is dat een plan waarbij Tata Steel voorlopig staal gaat produceren met aardgas in plaats van kolen en de CO2-uitstoot gaat opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Zodra er in de toekomst betere alternatieven zijn, kan het bedrijf daarop overstappen.

In het tweede toekomstscenario gaat Tata Steel direct over op produceren met waterstof. Daarvoor presenteerde vakbond FNV Metaal eerder dit jaar een plan. In samenwerking met Tata Steel voert adviesbureau Roland Berger daar momenteel een haalbaarheidsstudie naar uit.