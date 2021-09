Deutsche Telekom verkoopt Nederlandse dochter T-Mobile

Deutsche Telekom was 21 jaar actief op de Nederlandse telecommarkt. Aanvankelijk waren zij met Belgacom en Tele Danmark een van de eigenaren van Ben. In 2003 werden de Duitsers de enige eigenaar en doopten zij het bedrijf om in T-Mobile.

Sterke nummer drie

Vier jaar later werd branchegenoot Orange Nederland gekocht. In 2019 volgde Tele2 en een jaar later werd Simpel overgenomen.

Vooral door de fusie met Tele2 groeide T-Mobile uit tot een geduchte concurrent van KPN en VodafoneZiggo, tot dan toe met afstand de twee grootste partijen op de telecommarkt.