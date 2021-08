Winkels Marskramer overgenomen door speelgoedhandel Otto Simon

Dat bedrijf werd in 1911 opgericht door de gelijknamige handelaar, en is tegenwoordig in handen van ondernemer Ruud Schiphorst. Otto Simon Holding boekte in 2019 bijna 1 miljoen euro winst op een omzet van bijna 52 miljoen euro.

Otto Simon winstgevend

Het jaar ervoor boekte het bedrijf vergelijkbaar redelijke resultaten. Volgens de jaarrekening had Otto Simon het eerste halfjaar van 2020 bovendien nauwelijks onder de coronacrisis te lijden.