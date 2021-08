Oprichter sociale brouwerij De Prael grijpt naast half miljoen

Kooij was onbereikbaar voor commentaar, en zijn advocaat reageerde niet op verzoeken om een toelichting. Daarom is het onder meer onzeker of hij overweegt om nog in hoger beroep te gaan.

Opnieuw verlies

Hoe het momenteel gaat met De Prael zelf, is niet precies bekend. De onderneming wilde daar geen toelichting op geven. En de meest recente jaarstukken die de brouwerij bij de Kamer van Koophandel deponeerde, betreffen het jaar 2019. Bovendien is dat een verkorte jaarrekening, zonder gedetailleerde verlies- en winstrekening.

Wel valt daaruit op te maken dat De Prael in 2019 tonnen verlies leed. Tegen RTL Z beweerde een woordvoerder vorig jaar nog dat de brouwerij dat jaar break even had gedraaid. Als gevolg van het verlies daalde het eigen vermogen van het bedrijf in 2019 van 328.00 euro positief, tot 43.000 euro negatief.