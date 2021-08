Corona treft modehuis Suit Supply keihard: megaverlies van 110 miljoen euro

Fokke de Jong: 'sterk herstel'

Grootaandeelhouder en directeur Fokke de Jong wijst er in een reactie vanuit de VS op dat het nettoverlies van Suit Supply deels het gevolg is van eenmalige kosten. "Zo moesten wij door corona voorzieningen nemen op onze voorraadposities, en verlieslijdende winkels afschrijven."

Ook trekt de markt het afgelopen half jaar weer flink aan, zegt hij. "Het eerste kwartaal was nog slecht, maar sindsdien zien wij een sterk herstel in alle regio's waar wij actief zijn. Er is natuurlijk sprake van een uitgestelde vraag. Uiteindelijk gaan huwelijken en bar mitswas toch door. Daardoor staan er hier en daar weer rijen voor de deur. Wij zijn dus veel positiever dan begin dit jaar."

Volgens De Jong kwam Suit Supply afgelopen maanden niet in de situatie, dat een aanvullende financiering noodzakelijk werd. "Mocht dat nodig zijn, staan ik en NPM natuurlijk klaar om de onderneming te ondersteunen. Maar voorlopig is onze grootste uitdaging om genoeg personeel en genoeg spullen te hebben."