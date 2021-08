Duurzaam modebedrijf Ziel failliet ondanks miljoeneninjectie

Ziel is een modebedrijf dat in 2015 in de VS werd opgericht door onderneemster Marleen Vogelaar. Met het bedrijf wilde zij de kledingindustrie duurzamer maken. Via het platform van Ziel zouden modemerken hun kleding kunnen gaan vervaardigen in kleine oplagen.

Door de kleding zo lokaal mogelijk te produceren en pas te maken als die is besteld zou verspilling en vervuiling door vervoer worden tegengegaan.

Miljoeneninvestering

Vorig jaar wist de oprichtster een kapitaalinjectie van 4 miljoen euro binnen te slepen van drie investeerders. Het Groeifonds, het Borski Fund en het Duitse Purpose Ventures zagen het helemaal zitten met het bedrijf.