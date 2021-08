Samsung-topman onder maatschappelijke druk vervroegd vrijgelaten

Daarbij speelt mee dat Samsung verreweg het belangrijkste bedrijf van Zuid-Korea is, met een jaaromzet van 212 miljard dollar. "Samsung is verantwoordelijk voor 20 procent van de export en bruto nationaal product", weet Breuker. "Zuid-Koreanen noemen hun land wel eens schertsend Republiek Samsung."

Investeringen in chips

De afgelopen tijd kwam er in Zuid-Korea steeds meer steun voor de vrijlating, zowel in de politiek als onder het publiek. Dat kwam met name door de groeiende bezorgdheid dat belangrijke strategische beslissingen in afwezigheid van Lee niet worden genomen.

Zo staat Samsung op het punt miljardeninvesteringen te doen in de met enorme tekorten kampende chipsector, waaronder een Amerikaanse chipfabriek van 17 miljard dollar. Breuker: "Zuid-Korea is bang dat Samsung zijn leidende positie kwijt gaat raken."

Lee Jae-yong is de kleinzoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chull en sinds de dood van zijn vader, Lee Hun-hee, voorzitter van Samsung. Binnen de Zuid-Koreaanse bedrijfscultuur is het gangbaar dat de conglomeraten, bekend als chaebols, worden bestuurd door families en de leiding overgaat op de kinderen. Een veroordeling brengt daar geen verandering in.