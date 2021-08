Rabobank herstelt van coronacrisis, winst met 850 procent omhoog

Rabobank heeft in het afgelopen halfjaar de winst stevig opgevoerd. De bank profiteerde van het economisch herstel, maar kon ook weer over een flink deel van het geld dat eerder apart werd gezet vanwege het risico op slechte leningen beschikken.

De bank zag de marktomstandigheden verbeteren, maar waarschuwt wel dat het lage rentetarief de komende tijd een uitdaging blijft. Miljardenwinst Met een winst van bijna 2,2 miljard euro deed Rabobank het veel beter dan in de eerste zes maanden van 2020, toen er een winst van 227 miljoen euro was. Dat is een stijging van zo'n 850 procent. Kijk ook: Waarom een lage rente voor spaarders én banken een probleem is Destijds zette de bank 1,4 milijard euro opzij vanwege het risico dat bedrijven en consumenten hun leningen niet meer terug zouden kunnen betalen door de coronacrisis. Nu komt daar weer 274 miljoen van terug. Gestegen koersen Ook de inkomsten stegen, met 17 procent. Dat was onder meer te danken aan de gestegen beurskoersen, waardoor bezittingen van Rabobank meer waard werden. Bovendien zag de bank dat consumenten meer uitgaven en ook steeds meer bedrijfssectoren zich herstelden. Lees ook: Winst Rabobank halveert, 5000 banen weg Bij een eerder bekend gemaakte reorganisatie bij Rabobank verdwijnen 5000 banen in vijf jaar, onder meer door het sluiten van bankfilialen. Bovendien sluit Rabobank zijn spaarbanken in België en Duitsland nadat het niet is gelukt om daar kopers voor te vinden. Schrijf je in voor de Z First nieuwsbrief Wil jij elke ochtend als eerste op de hoogte zijn van wat er speelt op economisch gebied? Schrijf je dan nu in voor de Z First nieuwsbrief.