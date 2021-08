Schuld sportdrankmaker O'sonyq veel hoger: 8 miljoen euro

"De curator heeft nader onderzoek gedaan, waaruit volgt dat door het failliete bedrijf en haar dochter aanvullend voor een bedrag van 6.603.450 euro aan verplichtingen zijn aangegaan, waarvoor geen financiële dekking was", schrijft Barthel in zijn verslag. "De schuldenlast zou dan richting 8,5 miljoen euro stijgen."

Stroef en arbeidsintensief

Verder constateert de curator in het verslag dat de administratie onvolledig is en dat de afwikkeling van het faillissement 'stroef verloopt en zeer arbeidsintensief is', mede omdat 'diverse betrokkenen en geïnteresseerden' elkaar de intellectuele eigendomsrechten van O’sonyq niet gunnen.

Omdat een van die partijen een rechtszaak is gestart, wil de curator nog niets kwijt over zijn onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in de aanloop naar het faillissement.