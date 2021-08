Topman Besi verzilvert 20 miljoen euro aan aandelen

In drie transacties in februari, mei en eind juli verkocht hij in totaal 300.000 aandelen, tegen koersen tussen de 64,51 euro en 72,02 euro. Die verkopen leverden hem ruim 20 miljoen euro in contanten op.

Belasting betalen

Afgelopen half jaar verkocht Blickman véél meer aandelen dan gebruikelijk. Volgens het AFM-register deed hij afgelopen jaren telkens maar één verkooptransactie per jaar, van tussen de 80.000 en 100.000 aandelen.