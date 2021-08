Topman Muller lost faillissementsschuld Spyker toch niet in

Destijds wilde Steffens nog niet zeggen of Muller ook het resterende bedrag had betaald. "Ik kan er op dit moment nog niets over zeggen. Het is geen ja en geen nee, het ligt heel genuanceerd."

Betalingen niet ontvangen

Uit het nieuwste verslag van Spyker Services blijkt nu dus dat de topman van de sportwagenbouwer in april, maar ook in de maanden daarna, financieel niet verder over de brug kwam. "De heer Muller geeft nog steeds aan de verplichtingen (...) te kunnen voldoen", schrijft de curator. "De in het vooruitzicht gestelde betalingen zijn echter nog niet ontvangen op de faillissementsrekeningen."