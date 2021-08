Opnieuw minder aanvragen voor loonsteun bij NOW-loket

De regeling is wel versoberd. Eerder konden bedrijven 100 procent omzetverlies opgeven. Nu is dat verlaagd naar maximaal 80 procent, ook voor bedrijven die geen enkele euro zien binnenkomen. Dat betekent dat ondernemers die meer dan 80 procent omzetverlies lijden minder vergoed krijgen dan in eerdere periodes.

NOW kost al 20 miljard

Het UWV heeft inmiddels 5700 van de 8600 NOW-aanvragen voor de zesde periode goedgekeurd. Aan die werkgevers, die samen zo'n 109.000 mensen in dienst hebben, is in totaal 106 miljoen euro aan voorschotten overgemaakt.

Tijdens alle zes NOW-rondes keerde het UWV in totaal meer dan 20 miljard euro uit aan meer dan 350.000 bedrijven om hun personeel niet te hoeven ontslaan. In totaal gaf de overheid afgelopen anderhalf jaar al ruim 76 miljard euro uit om de coronacrisis te bestrijden.