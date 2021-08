Watersnood in Zuid-Limburg: al bijna 13.000 schadeclaims ingediend

Dat geldt niet voor alle 1250 claims van ondernemers die tot nu toe zijn binnengekomen bij verzekeraars. "Bij ondernemers heb je meer maatwerk. Je kunt er als zakelijke klant voor kiezen een polis af te sluiten zonder dekking voor overstromingsschade op je gebouwverzekering. De kosten kunnen dan lager uitpakken", legt een woordvoerster van de brancheorganisatie uit.

Niet alle schade is gedekt

Het gevolg is dat overstromingsschade van kleine rivieren zoals de Geul en Roer - die wel te verzekeren is - alsnog niet bij alle ondernemers gedekt is. Ook schade aan gewassen van boeren is niet altijd verzekerd. Dat geldt sowieso voor de schade die is ontstaan door de overstroming van de Maas.

Die is namelijk onverzekerbaar, omdat het risico te groot is dat een verzekeraar omvalt als het alle schade op zich neemt van zo'n grote rivier die buiten de oevers treedt. Of er meldingen van schade door Maaswater zijn binnengekomen bij Nederlandse verzekeraars, is niet direct bekend.

Overheid springt bij

Ondernemers die schade hebben die niet gedekt wordt door verzekeraars, krijgen hulp van de overheid. De watersnood in Limburg is tot ramp bestempeld, waardoor een beroep gedaan kan worden op de Wet tegemoetkoming schade door rampen.