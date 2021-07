Nederlanders shoppen voor bijna 800 miljoen bij Europese webwinkels

De laatste jaren waren de bestedingen in het eerste kwartaal juist altijd lager dan in het vierde kwartaal, waarin door Sinterklaas en Kerst altijd het meest wordt uitgegeven. Maar corona en de daaraan gekoppelde winkelsluitingen hebben daar verandering in gebracht.

Dat betekent kassa voor online retailers, zowel in eigen land - denk aan Bol.com, Coolblue en Wehkamp - als in andere lidstaten binnen de Europese Unie, waaronder Zalando, About You en H&M.

Nederlandse webwinkels

Ook de omzet van Nederlandse internetverkopers bereikte in het eerste kwartaal van 2021 een recordgroei, met een toename van ruim 85 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Die sterke groei in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de zogenaamde multichannellers, die zowel in winkels als online verkopen. Bij deze bedrijven is de online-omzet meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.