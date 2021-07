Tony's Chocolonely stopt samenwerking met BrewDog om 'rotte angstcultuur'

Watt en Dickie startten BrewDog in 2007 in de garage van een van hun ouders. Na enkele bankleningen stapte het bedrijf over op crowdfunding. Inmiddels hebben ruim 200.000 BrewDog-fans, zogenaamde 'punkers', een aandeel gekocht in het bedrijf. Het bedrijf staat bekend om zijn gekke marketing, net als Tony's Chocolonely.

Wel een mooi blikje

Sinds de oprichting is BrewDog uitgegroeid tot de grootste craftbeerbrouwer van Europa. Naast vijf brouwerijen, waarvan één in Berlijn, heeft het bedrijf meerdere hotels en eigen bars. Vorig jaar kwam de omzet uit op 410 miljoen euro. Het bedrijf mikt op een beursgang in Londen, misschien nog dit jaar.

Grote kans dat de voorraad van 11.500 blikjes Tony's Hopolonely er dan al doorheen is. Op de website van BrewDog staat dat het chocoladebier 'bijna is uitverkocht'. Heel rouwig is Schaeffer er persoonlijk niet om. "Ik hou niet van bier, zelfs dit biertje niet", biecht ze op. "Het blikje is wel heel mooi. Ik heb er eentje op mijn bureau staan."