Kort geding ID&T tegen Staat om coronamaatregelen voorlopig van de baan

In het Kamerdebat van woensdag stelde zorgminister Hugo de Jonge voor om in gesprek te gaan met de branche. De Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab, waar ID&T onderdeel van is, wezen dit eerst van de hand, maar zijn nu alsnog daarmee akkoord gegaan.

ID&T-ceo Ritty van Straalen noemt de toenadering 'een eerste stap in de goede richting'. "Wij hopen dat wij tot een constructieve oplossing komen om evenementen zo snel mogelijk, op een veilige manier, alsnog doorgang te kunnen laten vinden."

Zonder anderhalve meter

In het gesprek moet worden besproken hoe meerdaagse evenementen veilig kunnen doorgaan met 100 procent van de capaciteit en zonder anderhalve meter afstand. De sector wil duidelijke voorwaarden voor het doorgaan van evenementen en een concretisering van de garantiestelling.